Italia-Belgio oggi, Nations League volley femminile 2022: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 2 giugno 2022) oggi giovedì 2 giugno (ore 18.00) si gioca Italia-Belgio, match valido per la Nations League 2022 di volley femminile. La nostra Nazionale è reduce dalla sconfitta rimediata contro la Turchia un paio di giorni fa e ad Ankara (Turchia) cercherà un pronto riscatto contro le rognose Yellow Tigers. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno bisogno di una bella vittoria per non mettere subito in salita la rincorsa verso la qualificazione alla Final Eight. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Belgio DI volley femminile DALLE 18.00 Le Campionesse d'Europa non saranno al gran completo visto che spiccano le assenze di tante stelle come Paola Egonu, Miriam Sylla, Anna Danesi, Alessia Orro, Elena Pietrini, ...

