Italia Argentina, Jorginho è il peggiore per i giornali: «Il primo allo sbando»

Italia Argentina, Jorginho bocciato in pieno dai giornali dopo la pessima gara degli azzurri di ieri sera: il giudizio

I giornali oggi in edicola hanno stilato le pagelle di Italia-Argentina di ieri sera. Un match che ha visto gli azzurri uscire sconfitti da Wembley con il risultato secco di 3-0. peggiore in campo? I quotidiani non hanno dubbi e dicono Jorginho. Il regista italobrasiliano non è mai entrato in partita, definito "il primo a soccombere" dell'undici Italiano. Gara altamente negativa la sua, che non riesce a raggiungere neanche il 5 in pagella.

Azzurri : ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1… - pisto_gol : Nel calcio, come nella vita, le sconfitte sono più delle vittorie. Per questo è importante COME si vince e COME si… - SkySport : ITALIA-ARGENTINA 0-3 Risultato finale ? ? #LautaroMartinez (28’) ? #DiMaria (45+1’) ? #Dybala (90+4’) ? ?? L’Arge… - CrashNC88 : Un commento veloce sullo 0-3 di Italia Argentina: - DanyRoss70 : RT @FiorinoLuca: L’involuzione dell’Italia è impressionante. Un Europeo vinto ci ha prosciugato totalmente nello spirito: non eravamo una s… -