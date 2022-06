Italia-Argentina, azzurri annichiliti. Mancini: “Ricostruire sarà dura…” (Di giovedì 2 giugno 2022) Una Finalissima 2022 mai in discussione. Anzi: il passivo sembra essere quasi un lusso per la Nazionale Italiana di calcio guidata da Roberto Mancini. L’Argentina di Lionel Scaloni batte agevolissimamente la compagine azzurra per 3-0 (Martinez-Di Maria-Dybala gli autori delle reti) e si aggiudica la coppa che metteva di fronte i campioni d’Europa e chi aveva alzato al cielo sudamericano la Copa America. Una distanza, tra le due formazioni, che si è palesata in modo clamoroso a Wembley. Una sconfitta che brucia e che inchioda alla realtà dei fatti il Commissario Tecnico delle spedizione tricolore: sarà dura tornare a grandi livelli e servirà una lunga e paziente ricostruzione. Italia-Argentina dovrà essere il punto d’inizio di una lenta, ma obbligatoria, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Una Finalissima 2022 mai in discussione. Anzi: il passivo sembra essere quasi un lusso per la Nazionalena di calcio guidata da Roberto. L’di Lionel Scaloni batte agevolissimamente la compagine azzurra per 3-0 (Martinez-Di Maria-Dybala gli autori delle reti) e si aggiudica la coppa che metteva di fronte i campioni d’Europa e chi aveva alzato al cielo sudamericano la Copa America. Una distanza, tra le due formazioni, che si è palesata in modo clamoroso a Wembley. Una sconfitta che brucia e che inchioda alla realtà dei fatti il Commissario Tecnico delle spedizione tricolore:dura tornare a grandi livelli e servirà una lunga e paziente ricostruzione.dovrà essere il punto d’inizio di una lenta, ma obbligatoria, ...

