Italia-Argentina 0-3, troppa Argentina per gli azzurri (Di giovedì 2 giugno 2022) La notte di Wembley sorride all'Argentina che si impone 3-0 sull'Italia nella finalissima tra la vincente dell'Europeo e quella della Copa America. Nella notte dell'addio di Chiellini alla Nazionale decidono al 28' Lautaro, al 46' Di Maria e in pieno recupero una rasoiata di Dybala. Argentina già in palla per il Mondiale. L'Italia lo guarderà in tv. Argentina subito protagonista con Di Maria che vede Donnarumma fuori dai pali e prova la conclusione dalla distanza. Al 7' la barriera azzurra respinge una punizione di Messi. Al 12' Prima chance per l'Italia con una buona incursione di Jorginho che serve Raspadori, controllo e tiro, Martinez blocca in tuffo. Al 28' Argentina in vantaggio: Bernardeschi ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 2 giugno 2022) La notte di Wembley sorride all'che si impone 3-0 sull'nella finalissima tra la vincente dell'Europeo e quella della Copa America. Nella notte dell'addio di Chiellini alla Nazionale decidono al 28' Lautaro, al 46' Di Maria e in pieno recupero una rasoiata di Dybala.già in palla per il Mondiale. L'lo guarderà in tv.subito protagonista con Di Maria che vede Donnarumma fuori dai pali e prova la conclusione dalla distanza. Al 7' la barriera azzurra respinge una punizione di Messi. Al 12' Prima chance per l'con una buona incursione di Jorginho che serve Raspadori, controllo e tiro, Martinez blocca in tuffo. Al 28'in vantaggio: Bernardeschi ...

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - pisto_gol : Nel calcio, come nella vita, le sconfitte sono più delle vittorie. Per questo è importante COME si vince e COME si… - Azzurri : ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1… - LoSportpiubello : Emozioni alla Radio 2150: Amichevole internazionale ARGENTINA-ITALIA 3-0 (01.06.2022) - imgiovannim : RT @tvdellosport: LE PAROLE DI DYBALA?? Le parole della Joya al termine della finalissima tra Italia ed Argentina?????????? ?? Paulo Dybala: “L… -