Italia-Argentina 0-3, Chiellini premiato per l'ultima in azzurro | VIDEO

Tempo di addii per Giorgio Chiellini: dopo quello alla Juventus, arriva quello alla Nazionale Italiana. Il difensore è stato premiato prima di Italia-Argentina 0-3 da Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, per l'ultima partita con gli Azzurri

