Italia-Argentina (0-3): analisi tattica e considerazioni (Di giovedì 2 giugno 2022) Ritorno per nulla sorridente a Wembley per la nostra Nazionale dopo la gioia di 11 mesi fa. Nell’attesa Finalissima, gli azzurri vengono amaramente sconfitti 0-3 dall’Argentina. Il passivo è figlio di una prestazione decisamente deludente della squadra di Mancini, surclassata tecnicamente, fisicamente e mentalmente dagli uomini di Scaloni. Il nostro attacco fatica a pungere, mentre difensivamente Messi e soci fanno il bello e il cattivo tempo. Nel primo tempo, Martinez e Di Maria mettono in ghiaccio il risultato, arrotondato nel finale dalla rete di Dybala, appena entrato. Andiamo a vedere più nel dettaglio le chiavi del successo della Seleccion nella nostra analisi tattica di Italia-Argentina. Partiamo, come sempre, da un rapido scorcio delle formazioni. Mancini conferma il 4-3-3 con Donnarumma in ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 2 giugno 2022) Ritorno per nulla sorridente a Wembley per la nostra Nazionale dopo la gioia di 11 mesi fa. Nell’attesa Finalissima, gli azzurri vengono amaramente sconfitti 0-3 dall’. Il passivo è figlio di una prestazione decisamente deludente della squadra di Mancini, surclassata tecnicamente, fisicamente e mentalmente dagli uomini di Scaloni. Il nostro attacco fatica a pungere, mentre difensivamente Messi e soci fanno il bello e il cattivo tempo. Nel primo tempo, Martinez e Di Maria mettono in ghiaccio il risultato, arrotondato nel finale dalla rete di Dybala, appena entrato. Andiamo a vedere più nel dettaglio le chiavi del successo della Seleccion nella nostradi. Partiamo, come sempre, da un rapido scorcio delle formazioni. Mancini conferma il 4-3-3 con Donnarumma in ...

