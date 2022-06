Italia-Argentina 0-3, Agresti: “Mancini saprà ricostruire” | VIDEO (Di giovedì 2 giugno 2022) Stefano Agresti, per 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato Italia-Argentina 0-3, pesante batosta incassata dagli Azzurri di Roberto Mancini. Nel VIDEO, l'opinione del giornalista sportivo sulla gara di Wembley e sul futuro della Nazionale Italiana Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 giugno 2022) Stefano, per 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato0-3, pesante batosta incassata dagli Azzurri di Roberto. Nel, l'opinione del giornalista sportivo sulla gara di Wembley e sul futuro della Nazionalena

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - Azzurri : ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1… - pisto_gol : Nel calcio, come nella vita, le sconfitte sono più delle vittorie. Per questo è importante COME si vince e COME si… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Musica (albi)celestiale, l'Argentina impartisce una lezione di calcio all'Italia - - Mauronick : Buongiorno… ho sognato che l’Italia perdeva contro Macedonia e Argentina…?? Poi mi son detto : “con Scamacca, Rasp… -