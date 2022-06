Isola dei Famosi, naufraghi puniti ma Lory Del Santo non ci sta (Di giovedì 2 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Isola dei Famosi questa volta si trova a dover prendere una decisione davvero drastica che riguarda i naufraghi ma Lory Del Salto storce il naso. Mancano solo due giorni alla messa in onda della nuova puntata del reality di Canale Cinque che non smette di essere un grande successo e che andrà avanti fino alla Leggi su youmovies (Di giovedì 2 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.deiquesta volta si trova a dover prendere una decisione davvero drastica che riguarda imaDel Salto storce il naso. Mancano solo due giorni alla messa in onda della nuova puntata del reality di Canale Cinque che non smette di essere un grande successo e che andrà avanti fino alla

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - o_zompato : @Gyomei_3 @tonaliana La sopravvalutati, tra 3 giorni sta già a fare tweet sull'isola dei famosi - KimerikEdizioni : Fiera dei Libri on line L'isola dei Libri 'Notti d'acqua' ci sarà! - Stevefromit : RT @LaLineaLaterale: ?????? Su @LaLineaLaterale potete leggere 'L'isola dei gusci', #racconto tratto dalla raccolta di Francesca Scotti 'Il te… - zazoomblog : Debora Caprioglio ha partecipato all’Isola dei famosi 5: cosa fa oggi - #Debora #Caprioglio #partecipato -