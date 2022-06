Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni rivela cos’ha fatto sua madre per farlo lasciare (Di giovedì 2 giugno 2022) Tornato in Italia dopo l’avventura in Honduras all’Isola dei Famosi 2022, Alessandro Iannoni ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi” nella quale parla sia della sua esperienza nel reality show, sia della madre Carmen Di Pietro (che si trova ancora in Honduras), una madre “ingombrante” da tutti i punti di vista, che ha fatto letteralmente scappare la sua ex fidanzata. Isola dei Famosi, Roger Balduino vicino al ritiro? L’amaro epilogo Dopo l’incidente alla caviglia che l’ha costretto diversi giorni in infermeria, il modello brasiliano sarebbe sul punto di lasciare l’Isola ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 giugno 2022) Tornato in Italia dopo l’avventura in Honduras all’dei2022,ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi” nella quale parla sia della sua esperienza nel reality show, sia dellaCarmen Di Pietro (che si trova ancora in Honduras), una“ingombrante” da tutti i punti di vista, che haletteralmente scappare la sua ex fidanzata.dei, Roger Balduino vicino al ritiro? L’amaro epilogo Dopo l’incidente alla caviglia che l’ha costretto diversi giorni in infermeria, il modello brasiliano sarebbe sul punto dil’...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - comunevenezia : #Tradizioni | #2giugno ?? Sull’isola di Sant’Erasmo ritorna la festa del santo patrono ?? I festeggiamenti iniziati… - Fedeshi_ : RT @ChristianTolve: “Tra i 20.000 giocatori che vale la pena di valutare credo ci sia una squadra da titolo di 25 giocatori che ci possiamo… - Shellshoker7 : RT @ChristianTolve: “Tra i 20.000 giocatori che vale la pena di valutare credo ci sia una squadra da titolo di 25 giocatori che ci possiamo… - charliecarla : RT @charliecarla: 'Un'isola' (Vistarini, Lopez), è una canzone che ho scritto per Alice, un'estate di molti anni fa. Un'estate libera, di… -