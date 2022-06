Isola dei Famosi 2022, sarà scontro tra Soleil Sorge e Mercedesz Henger? Il retroscena (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, i telespettatori hanno appreso che Soleil Sorge e Vera Gemma torneranno ad essere naufraghe nei panni di disturbatrici. In particolar modo incuriosisce la missione dell’ex gieffina che, a quanto pare, metterà alla prova i sentimenti di Mercedesz Henger verso Edoardo Tavassi. Non a caso, stando a quanto rivelato sul web, Soleil proverà a corteggiare il fratello di Guendalina per scatenare la reazione della figlia d’arte e smascherare eventuali strategie. Isola dei Famosi, Roger Balduino vicino al ritiro? L’amaro epilogo Dopo l’incidente alla caviglia che l’ha costretto diversi giorni in infermeria, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel corso dell’ultima diretta dell’dei, i telespettatori hanno appreso chee Vera Gemma torneranno ad essere naufraghe nei panni di disturbatrici. In particolar modo incuriosisce la missione dell’ex gieffina che, a quanto pare, metterà alla prova i sentimenti diverso Edoardo Tavassi. Non a caso, stando a quanto rivelato sul web,proverà a corteggiare il fratello di Guendalina per scatenare la reazione della figlia d’arte e smascherare eventuali strategie.dei, Roger Balduino vicino al ritiro? L’amaro epilogo Dopo l’incidente alla caviglia che l’ha costretto diversi giorni in infermeria, ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - Robylove15 : Ma la cantante ricciolino dei cuggini ora si sta sbracando? ? La del falso lo ha fomentato è stato imboscato in infermeria. . #isola - dunatella : @IsolaDeiFamosi Non è più l’isola dei famosi questo è l’isola dei prepotenti. Karmen si lamenta continuamente ma no… - SirioMgs : @Enchanted_24 Eh ma scusa dopo l'isola dei cannibali, il, gf dei carcerati. te lo meriti tutto - zazoomblog : Isola dei Famosi 2022 ritiro ufficiale: torna a casa uno dei concorrenti più amati - #Isola #Famosi #ritiro… -