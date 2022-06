Isola 2022, sarò guerra tra Soleil Sorge e Mercedesz Henger? Il retroscena (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, i telespettatori hanno appreso che Soleil Sorge e Vera Gemma torneranno ad essere naufraghe nei panni di disturbatrici. In particolar modo incuriosisce la missione dell’ex gieffina che, a quanto pare, metterà alla prova i sentimenti di Mercedesz Henger verso Edoardo Tavassi. Non a caso, stando a quanto rivelato sul web, Soleil proverà a corteggiare il fratello di Guendalina per scatenare la reazione della figlia d’arte e smascherare eventuali strategie. Isola dei Famosi, Roger Balduino vicino al ritiro? L’amaro epilogo Dopo l’incidente alla caviglia che l’ha costretto diversi giorni in infermeria, il modello brasiliano sarebbe sul ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel corso dell’ultima diretta dell’dei Famosi, i telespettatori hanno appreso chee Vera Gemma torneranno ad essere naufraghe nei panni di disturbatrici. In particolar modo incuriosisce la missione dell’ex gieffina che, a quanto pare, metterà alla prova i sentimenti diverso Edoardo Tavassi. Non a caso, stando a quanto rivelato sul web,proverà a corteggiare il fratello di Guendalina per scatenare la reazione della figlia d’arte e smascherare eventuali strategie.dei Famosi, Roger Balduino vicino al ritiro? L’amaro epilogo Dopo l’incidente alla caviglia che l’ha costretto diversi giorni in infermeria, il modello brasiliano sarebbe sul ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Il ciuffetto di Edoardo nuova tendenza primavera/estate 2022 ??#Isola - AlfioRusso15 : RT @unict_it: Isola Bella, il ponte del 2 giugno - Servizio del Tg2 dal minuto 6,00 Edizione del 01/06/2022 - 18:05 - Tg2 - Tuttogossipnews : L’#Isola, #SoleilSorge e #VeraGemma in #Honduras: la produzione cambia i piani - redazionerumors : Isola dei Famosi 2022, ecco perchè quattro ex naufraghi non torneranno in studio Leggi l'articolo completo su… - Stasera_in_TV : MEDIASET EXTRA: (20:30) L'isola dei Famosi 2022 - Extended Edition (Reality) #StaseraInTV 02/06/2022 #PrimaSerata #l_isoladeifamosi2022-exte -