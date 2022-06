Intesa Sanpaolo, denaro a tasso zero agli universitari del Mezzogiorno (Di giovedì 2 giugno 2022) Prestito a costi e interessi zero per gli studenti universitari del Mezzogiorno presso le filiali del Gruppo Intresa Sanpaolo. E’ quanto si legge in una nota in cui viene indicato che il prestito StudioSi’ a tasso e costi zero e’ destinato esclusivamente agli studenti residenti o iscritti a un ateneo nel Mezzogiorno. L’opportunita’ nasce dalla partnership tra Intesa Sanpaolo e Bei (Banca Europea degli Investimenti), gestore del fondo che e’ disponibile fino al 23 giugnodel 2023. Il prestito prevede un finanziamento (taeg 0%) fino a 50mila euro per 2 anni di studio e non e’ legato ad alcuna garanzia di tipo patrimoniale. La somma viene versata direttamente sul conto corrente dello studente e puo’ essere usata anche per ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 giugno 2022) Prestito a costi e interessiper gli studentidelpresso le filiali del Gruppo Intresa. E’ quanto si legge in una nota in cui viene indicato che il prestito StudioSi’ ae costie’ destinato esclusivamentestudenti residenti o iscritti a un ateneo nel. L’opportunita’ nasce dalla partnership trae Bei (Banca Europea degli Investimenti), gestore del fondo che e’ disponibile fino al 23 giugnodel 2023. Il prestito prevede un finanziamento (taeg 0%) fino a 50mila euro per 2 anni di studio e non e’ legato ad alcuna garanzia di tipo patrimoniale. La somma viene versata direttamente sul conto corrente dello studente e puo’ essere usata anche per ...

