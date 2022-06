Intervista a Marcello Romanelli, giornalista da più di 20 anni e scrittore per passione (Di giovedì 2 giugno 2022) Oggi è più difficile comunicare perché proprio attraverso i social in molti si improvvisano giornalisti Definisce il suo lavoro, quello del giornalista, “il più bello del mondo”, Marcello Romanelli. Grande professionista del vasto mondo dell’ Informazione, dopo il successo riscontrato “E vissero tutti felici e distanti” (Rossini Editore) sta pensando che non sarebbe affatto una cattiva idea lavorare al secondo… Marcello, il suo testo è stato molto elogiato dalla critica e dal pubblico, quali sono state le parole – tra tutte quelle che le hanno rivolto – che ha maggiormente gradito? Sono state tante le recensioni e i commenti, ma sono rimasto colpito da questa breve recensione che in sintesi riesce a dire tutto: “è un libro capace di raccontare un periodo difficile della nostra vita senza far perdere al lettore la ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 giugno 2022) Oggi è più difficile comunicare perché proprio attraverso i social in molti si improvvisano giornalisti Definisce il suo lavoro, quello del, “il più bello del mondo”,. Grande professionista del vasto mondo dell’ Informazione, dopo il successo riscontrato “E vissero tutti felici e distanti” (Rossini Editore) sta pensando che non sarebbe affatto una cattiva idea lavorare al secondo…, il suo testo è stato molto elogiato dalla critica e dal pubblico, quali sono state le parole – tra tutte quelle che le hanno rivolto – che ha maggiormente gradito? Sono state tante le recensioni e i commenti, ma sono rimasto colpito da questa breve recensione che in sintesi riesce a dire tutto: “è un libro capace di raccontare un periodo difficile della nostra vita senza far perdere al lettore la ...

Advertising

Lopinionista : Intervista a Marcello Romanelli, giornalista da più di 20 anni e scrittore per passione - PartNumber_0102 : Intervista su #rete4 a Marcello Foa, dichiarato putinista ed estimatore di Dugin, nonché autore di due libri complo… - UnitaNews : (Il fascismo dentro la Repubblica. #Storia del “fallimento epocale” delle mancate epurazioni)… - ilriformista : 'Siamo in una terra di mezzo. E questo non è stabilizzante' - GiorgioVizioli : -