Inter-Dybala, l’indizio social che non lascia dubbi dopo la Finalissima (Di giovedì 2 giugno 2022) Indizio social Interessante apparso sul profilo di Paulo Dybala in ottica Inter, dopo il gol contro l’Italia Sono bastati pochi minuti a Paulo Dybala per mettere la firma sulla partita tra Italia e Argentina. Debacle assurda degli azzurri, che si sono arresi sotto i colpi dell’albiceleste 0-3: il terzo gol segnato proprio da La Joya, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 2 giugno 2022) Indizioessante apparso sul profilo di Pauloin otticail gol contro l’Italia Sono bastati pochi minuti a Pauloper mettere la firma sulla partita tra Italia e Argentina. Debacle assurda degli azzurri, che si sono arresi sotto i colpi dell’albiceleste 0-3: il terzo gol segnato proprio da La Joya, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

calciomercatoit : ??CMIT TV - Fabio Bergomi: '#Lukaku alla Tonali. L’#Inter vuole prenderlo attorno agli 80/90 milioni, pagando 20 il… - GoalItalia : ?? DALLE 12 SU TWITCH?? ?? #Pogba a un passo dalla #Juve. E #DiMaria… ???? #Inter sempre più in pressing su #Dybala… - carlolaudisa : Tre indizi fanno una prova. I no di Dybala a @NUFC, @BVB e @SevillaFC aprono le porte all'@Inter. #calciomercato s… - goddy1908 : Allora @Inter guardami negli occhi, vedi tu se annunciare prima la nuova maglia per il prossimo anno o ufficializza… - _solo_ros_ : @enzomarangio Dybala è obbligato ad andare all'Inter, perché non ha altre offerte e non può restare senza squadra p… -