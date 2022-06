(Di giovedì 2 giugno 2022) La Figc comunica che, oltre a Giorgio Chiellini, che ieri a Wembley ha disputato la sua ultima gara in maglia azzurra, hannoto ildi Roberto Mancini, anche Federico Bernardeschi, Emerson Palmieri, Lorenzo, Jorginho e Marco Verratti. Si sono aggregati al gruppo i calciatori che non erano stati inseriti nell’elenco dei convocati per il match con l’Argentina e che, dopo aver usufruito di due giorni di riposo, tornano quindi a disposizione di Roberto Mancini per i prossimi quattro incontri di Nations League. A disposizione del ct, dunque, restano i seguenti calciatori: Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa). Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), ...

Advertising

napolista : #Insigne lascia il ritiro della Nazionale Lo comunica la Figc. Insieme all’ex capitano del Napoli vanno via Chiell… - k3kk0erprime : capisci che tutto sta finendo quando insigne lascia il Napoli e dybala la Juve... ?? - zazoomblog : Italia Insigne lascia il ritiro della Nazionale: il motivo - #Italia #Insigne #lascia #ritiro… - gilnar76 : Italia, Insigne lascia il ritiro della Nazionale: il motivo #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - MundoNapoli : Lorenzo insigne lascia il ritiro di Coverciano -

Spazio Napoli

Calcio - Arrivano le ultime dal ritiro azzurro. Anchela Nazionale. Dopo la Finalissima di Wembley persa contro l'Argentina, gli azzurri sono tornati in Italia. Alle 18.00 allenamento a Coverciano in vista della sfida di sabato sera alle ...... "Un ringraziamento speciale a Chiellini, grande professionista e uomo" " Chiellinila ... oggi infortunato) e tra i convocati di Mancini, in tre sono a quota un gol (Bonucci,e Pessina). ... Italia, Insigne lascia il ritiro della Nazionale: il motivo Si sono aggregati al gruppo i calciatori che non erano stati convocati per la ‘Finalissima’ con l’Argentina. Nel pomeriggio allenamento in vista del match di sabato con la Germania Dopo la sconfitta n ...Dopo la sconfitta con l'Argentina, l'Italia si appresta ad affrontare quattro gare di Nations League: in sei lasciano Coverciano ...