Inflazione, ad aprile al 9,2%: volano i prezzi degli alimentari (Di giovedì 2 giugno 2022) I prezzi al consumo nell’area Ocse sono aumentati del 9,2% su base annua ad aprile, rispetto all’8,8% di marzo 2022. Escludendo i prodotti alimentari e l’energia, l’Inflazione su base annua e’ salita al 6,3% rispetto al 5,9% del mese precedente. L’Inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari nell’Ocse ha continuato a crescere fortemente, raggiungendo l’11,5% nell’aprile 2022 rispetto al 10,0% di marzo. I prezzi dei servizi hanno registrato un’accelerazione nella maggior parte dei Paesi Ocse aumentando in media del 4,4% su base annua ad aprile in 33 Paesi, rispetto al 3,9% di marzo. Gli aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari e dei servizi sono stati in parte compensati da una ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 giugno 2022) Ial consumo nell’area Ocse sono aumentati del 9,2% su base annua ad, rispetto all’8,8% di marzo 2022. Escludendo i prodottie l’energia, l’su base annua e’ salita al 6,3% rispetto al 5,9% del mese precedente. L’deidei prodottinell’Ocse ha continuato a crescere fortemente, raggiungendo l’11,5% nell’2022 rispetto al 10,0% di marzo. Idei servizi hanno registrato un’accelerazione nella maggior parte dei Paesi Ocse aumentando in media del 4,4% su base annua adin 33 Paesi, rispetto al 3,9% di marzo. Gli aumenti deidei prodottie dei servizi sono stati in parte compensati da una ...

