Ilary Blasi da bambina era famosissima: ecco dove l’avevate già vista (Di giovedì 2 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ilary Blasi, avete mai visto gli spot di quando era bambina? Negli anni ’80 l’avrete vista in decine di pubblicità: l’avete riconosciuta? La conduttrice ha iniziato il suo percorso nel mondo della tv molto presto, quando aveva solamente tre anni. Oggi è una delle showgirl italiane più apprezzate nel panorama italiano e da qualche anno Leggi su youmovies (Di giovedì 2 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., avete mai visto gli spot di quando era? Negli anni ’80 l’avretein decine di pubblicità: l’avete riconosciuta? La conduttrice ha iniziato il suo percorso nel mondo della tv molto presto, quando aveva solamente tre anni. Oggi è una delle showgirl italiane più apprezzate nel panorama italiano e da qualche anno

Advertising

1patacca : @justtmat @IsolaDeiFamosi La peggiore in assoluto è : ILARY BLASI. Insopportabile il successo gli ha dato alla tes… - bbaldap : ilary blasi millie bobby brown milly carlucci ecc ecc - ParliamoDiNews : Finisce di nuovo in ospedale: brutte notizie per Ilary Blasi e L`Isola - - infoitcultura : Malore e ritiro! Deve lasciare subito l'Isola dei Famosi: Ilary Blasi lo aspetta in Italia - OggionniAnna : @IsolaDeiFamosi Ilary Blasi licenziati tu , non Alvin che è bravissimo -