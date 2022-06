Il turismo traina la ripresa post-Covid: sul lago d’Iseo stanze occupate fino al 90% (Di giovedì 2 giugno 2022) Il settore del turismo traina la ripresa post-Covid in Lombardia. È quanto afferma la Confcommercio regionale sottolineando che “la fine delle restrizioni e gli eventi spingono le prenotazioni quasi ai livelli pre-Covid”. Numeri positivi si registrano in particolare sui laghi. Compreso quello d’Iseo, con stanze occupate tra l’80 e il 90% nei weekend e tra il 50 e il 60% nei giorni feriali, con una parziale ripresa dei viaggi business. Se da un lato il flusso di turisti fa da traino anche alla ristorazione, dall’altro si scontra con la mancanza di personale: “All’appello – sottolinea Confcommercio – mancano cuochi, camerieri e altri addetti alle professioni turistiche”. Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 giugno 2022) Il settore dellain Lombardia. È quanto afferma la Confcommercio regionale sottolineando che “la fine delle restrizioni e gli eventi spingono le prenotazioni quasi ai livelli pre-”. Numeri positivi si registrano in particolare sui laghi. Compreso quello, contra l’80 e il 90% nei weekend e tra il 50 e il 60% nei giorni feriali, con una parzialedei viaggi business. Se da un lato il flusso di turisti fa da traino anche alla ristorazione, dall’altro si scontra con la mancanza di personale: “All’appello – sottolinea Confcommercio – mancano cuochi, camerieri e altri addetti alle professioni turistiche”.

Advertising

GqgNft : RT @IGrandiVini: Rapporto #turismo enogastronomico 2022: il #vino traina ma non è solo: - Agenparl : Comunicato Stampa Confindustria Alberghi | Il Turismo traina la ripresa dei servizi) - - BrigidiAgostino : RT @IGrandiVini: Rapporto #turismo enogastronomico 2022: il #vino traina ma non è solo: - Marilenapas : RT @IGrandiVini: Rapporto #turismo enogastronomico 2022: il #vino traina ma non è solo: - IGrandiVini : Rapporto #turismo enogastronomico 2022: il #vino traina ma non è solo: -