Il sindaco di Parigi aveva avvertito Ceferin che lo Stade de France non era adatto alla finale Champions (Di giovedì 2 giugno 2022) Allo Stade de France si è rischiata una tragedia. Ormai è chiaro, leggendo le testimonianze di chi c'era, che è solo per miracolo che non sia morto nessuno nel caos verificatosi all'esterno dello stadio. Ieri anche il ministro dell'Interno Francese ha ammesso le carenze organizzative. Abc oggi ricorda che il sindaco di Parigi si era opposto alla designazione dello Stade de France come impianto deputato ad ospitare la finale di Champions League. "L'idea ha subito incontrato l'esplicita opposizione del sindaco di Parigi, Ana María Hidalgo". Lo disse chiaramente al presidente Uefa, Ceferin e al presidente del Psg, Al-Khelaifi, entrambi sostenitori della scelta dello stadio.

