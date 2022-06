Il patriarca Kirill escluso (per volere di Orban) dal sesto pacchetto di sanzioni dell’Ue alla Russia

(Di giovedì 2 giugno 2022) Gli ambasciatori Ue a Bruxelles hanno approvato undinei confronti dellanella riunione convocata dpresidenza francese e che si è svolta eccezionalmente a Lussemburgo. Lo riferisce Bloomberg sottolineando che si è deciso un blocco parziale delle importazione del petrolio russo in arrivo via mare con deroghe per il greggio trasportato via oleodotti. La misura partirà dal prossimo gennaio e quando arriverà a pieno regime bloccherà il 90% degli acquisti. Per superare le obiezioni dell’Ungheria, neldiè statoilrusso ortodosso. Lo hanno riferito fonti europee citate dDpa. Da Budapest il premier ...

Le nuove misure anti - russe dell'Unione Europea includono l'embargo graduale al petrolio in arrivo via mare in Europa con deroghe per il greggio trasportato via oleodotti. ilè stato tolto invece dalla lista neraSanzioni Ue alla Russia, Orban salvaAlla fine, il nome delè stato espunto dalla lista nera del sesto pacchetto delle sanzioni Ue. Era il nome sul quale l' Ungheria di Orban ...Il patriarca ortodosso Kirill è stato escluso - per volere del premier ungherese Viktor Orban - dal sesto pacchetto di sanzioni dell'Ue alla Russia ...La dichiarazione del Premier ungherese Viktor Orban, non lascia scampo ad equivoco alcuno: “Per quanto riguarda le sanzioni al patriarca di Mosca Kirill, l’Ungheria si atterrà, ovviamente, alla ...