Il Papa su Minniti: "Criminale di guerra". Il rifiuto ad incontrarlo (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Papa si sarebbe rifiutato di partecipare ad un convegno a causa della presenza dell'ex ministro degli Interni Marco Minniti. Questo è quanto sostiene il sito vaticanista Silere Non Possum, citando un virgolettato di Bergoglio. Il 27 febbraio, - si legge sul Fatto Quotidiano - Francesco avrebbe dovuto partecipare all’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo a Firenze, ma declinò a causa della presenza dell’ex ministro dei dem. Il motivo del rifiuto sarebbe stato esplicitato dal Papa in una riunione a porte chiuse con i vescovi italiani. Rispondendo a una domanda del vescovo di Pinerolo Derio Olivero, Bergoglio avrebbe motivato la sua assenza al convegno fiorentino affermando di non essere partito su consiglio medico, per non forzare il suo ginocchio dolorante. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilsi sarebbe rifiutato di partecipare ad un convegno a causa della presenza dell'ex ministro degli Interni Marco. Questo è quanto sostiene il sito vaticanista Silere Non Possum, citando un virgolettato di Bergoglio. Il 27 febbraio, - si legge sul Fatto Quotidiano - Francesco avrebbe dovuto partecipare all’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo a Firenze, ma declinò a causa della presenza dell’ex ministro dei dem. Il motivo delsarebbe stato esplicitato dalin una riunione a porte chiuse con i vescovi italiani. Rispondendo a una domanda del vescovo di Pinerolo Derio Olivero, Bergoglio avrebbe motivato la sua assenza al convegno fiorentino affermando di non essere partito su consiglio medico, per non forzare il suo ginocchio dolorante. Segui su affaritaliani.it

Advertising

fantprecario : RT @ultimora_pol: #Italia #Vaticano ??Fonti CEI: Papa Francesco avrebbe disertato il Forum del Mediterraneo di Firenze non per problemi fis… - mariomoretti00 : RT @ultimora_pol: #Italia #Vaticano ??Fonti CEI: Papa Francesco avrebbe disertato il Forum del Mediterraneo di Firenze non per problemi fis… - albertomarti : RT @ultimora_pol: #Italia #Vaticano ??Fonti CEI: Papa Francesco avrebbe disertato il Forum del Mediterraneo di Firenze non per problemi fis… - Livia_DiGioia : RT @ultimora_pol: #Italia #Vaticano ??Fonti CEI: Papa Francesco avrebbe disertato il Forum del Mediterraneo di Firenze non per problemi fis… - Frakurama : RT @ultimora_pol: #Italia #Vaticano ??Fonti CEI: Papa Francesco avrebbe disertato il Forum del Mediterraneo di Firenze non per problemi fis… -