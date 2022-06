Il nuovo mantra | grazie al vaccino | sono risultato positivo al Covid ma con sintomi lievi

Advertising

xxEgo : RT @fratotolo2: Domani, su @IlPrimatoN, vi parlerò del nuovo mantra vaccinale. - hiboss_hiboss : RT @fratotolo2: Domani, su @IlPrimatoN, vi parlerò del nuovo mantra vaccinale. - PhryneFisher4 : RT @fratotolo2: Domani, su @IlPrimatoN, vi parlerò del nuovo mantra vaccinale. - CarlottaSabati3 : @sandraamurri1 Ma avremo la pace nel mondo! Bisogna sacrificare qualche individuo per la collettività! Oramai è il nuovo mantra - Milena47923298 : @Plasticgo @EdoardoBorghini @DinoGiarrusso @erretti42 È il nuovo mantra! La 'disfida di...Rignano' P.S. chiedo scu… -

Orizzonte Scuola

... i conti andavano male, non c'era strategia, non c'erano idee") prima di rassicurare sul... Spiegato poi il famososugli investimenti. Eccolo: "Oggi tutti hanno cifre da spendere, la ...AGI - Ilnel Movimento 5 stelle è che non potrà essere 'una risoluzione annacquata', che il perimetro ... lo stop al gas da Mosca sarebbe autolesionistico', è bastato l'annuncio di un... Mascherine in classe, Bassetti “decisione politica non scientifica. Più un mantra “talebanico”, a settembre un errore. INTERVISTA La autrice nata a Castel Volturno di origini nigeriane sarà la protagonista del workshop Diversity leadership organizzato da Nuove Radici World il 17 giugno nel capoluogo piemontese ...LA GUIDA AL METODO STICAZZI “Super Sticazzi. La filosofia del metodo e l’arte di sbattersene il c***”, il libro per una allegra e consapevole presa di posizione nei confronti di tutto ciò che non va n ...