Il nuovo accordo “storico” tra Israele e Emirati (Di giovedì 2 giugno 2022) Israele ed Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo di libero scambio martedì 31 maggio. Unico nel suo genere, abolisce le barriere doganali per il “96% dei prodotti” che le due parti si scambiano e il cui commercio ha avuto un valore di 900 milioni di dollari nel 2021, secondo dati ufficiali israeliani. L’obiettivo è InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 2 giugno 2022)edArabi Uniti hanno firmato undi libero scambio martedì 31 maggio. Unico nel suo genere, abolisce le barriere doganali per il “96% dei prodotti” che le due parti si scambiano e il cui commercio ha avuto un valore di 900 milioni di dollari nel 2021, secondo dati ufficiali israeliani. L’obiettivo è InsideOver.

Advertising

AlfredoPedulla : #Mertens avrà un nuovo contatto con il #Napoli entro questa settimana. In caso di non accordo (quindi prudenza e pr… - LauraGaravini : Nonostante tutte le difficoltà del momento,i 27 raggiungono un accordo unitario sul nuovo pacchetto di #sanzioni.… - anglotedesco : Vertice Putin-Zelensky,nuovo si russo:'Ma solo se si finalizzerà un accordo' - stefanozavarise : @runner_me_ Sono d'accordo Marco, il mercato del nuovo è praticamente fermo, per il vecchio chiedono il doppio. Ino… - andrewsword2 : RT @demoucrazia: Nuovo accordo con #fendi. In curva nord devono aggiornare certe linee guida -