Il Milan fa sul serio per Zaniolo, l'agente: "sarebbe una bellissima notizia", l'offerta alla Roma (Di giovedì 2 giugno 2022) Nicolò Zaniolo è uno dei maggiori talenti del calcio italiano. Il calciatore è stato frenato da qualche infortunio di troppo ma adesso è tornato al massimo della condizione. Il classe 1999 è stato decisivo nel successo nella finale di Conference League Roma-Feyenoord e si candida a diventare un pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato. Si tratta di un calciatore in grado di saltare l'uomo con facilità, di creare la superiorità numerica e di realizzare un buon numero di gol. Il Milan è alla ricerca di nuovi colpi dopo la vittoria dello scudetto e Zaniolo è il nome in pole per l'attacco: si tratta di un vecchio pupillo della dirigenza. Il club rossonero ha messo sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di Saelemaekers. La Roma ha rifiutato ma è previsto un rilancio ...

AntoVitiello : 'Sono contento che sia arrivato in tempo, in modo da poter affrontare i prossimi impegni ed in particolare il merca… - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Maldini, Massara, Gazidis e anche Gerry #Cardinale sono in sede: oggi l'annuncio sul passaggio… - AlfredoPedulla : Il #Monza sarà protagonista sul mercato: #Sensi e #Messias (se non sarà riscattato, il #Milan lo stima molto) sono… - IpaMatt : RT @p__antonio: Miglior articolo scritto sul Milan da tempo, per distacco. Raro leggere pezzi del genere in Italia - CalcioWeb : Il #Mlan alla ricerca di colpi dopo lo scudetto: l'offerta alla Roma per #Zaniolo e la confessione dell'agente -