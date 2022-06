Il maresciallo Letterio Bonaccorso Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 2 giugno 2022) Il PresidenteSergio Mattarella ieri ha nominato ilmaggiore dei Carabinieri. In servizio presso la centrale operativa del comando provinciale di Napoli, il militare si è distinto in servizio e non solo. Sempre impegnato nel sociale, negli anni vicino alle associazioni di volontariato sul territorio di Napoli e dell'area flegrea, operativo nell'accoglienza agli immigrati e nella distribuzione dei beni ai più bisognosi. Un elemento fondamentale nel lavoro svolto nella curia di Pozzuoli dal Vocazionario di San Giustino.