Il grazie di Renato Zero a Vaia e allo Spallanzani | Orgoglio nazionale

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - Nel giorno della Festa della Repubblica, il grazie di Renato Zero allo Spallanzani e al suo direttore Francesco Vaia. "L'opera dello Spallanzani di Roma - dice il cantante in un video pubblicato sulla pagina Facebook di Vaia - è visibile e documentata. Il professor Vaia ha magistralmente gestito la struttura nelle emergenze difficili di cui siamo a conoscenza. E oggi, 2 giugno, è anche grazie a questa eccellenza se la nostra bandiera sventola con rinnovato Orgoglio e soddisfazione". "A due anni dalla visita del Presidente Mattarella allo Spallanzani. Due anni di lavoro intenso delle mie colleghe e dei miei colleghi dell'Istituto

