Il figlio segreto di Downton Abbey: la storia di Luca, il bambino di Lady Edith e del valletto Andy (Di giovedì 2 giugno 2022) Non solo non fanno sapere in giro che stanno insieme, ma Michael C. Fox e Laura Carmichael, meglio noti come il valletto Andy e Lady Edith di Downton Abbey, hanno avuto anche un bambino, Luca, nato l’anno scorso. Ecco i dettagli. Foto Getty Galeotto è stato il set. Ma da quel momento la discrezione è diventata una seconda natura. Per anni abbiamo partecipato agli struggimenti amorosi di Lady Edith Crawley in Downton Abbey. La sua interprete, invece, proprio nella serie (e nei due film che ne sono seguiti) ha trovato il grande amore della sua vita. E un figlio. Nato in gran segreto durante la pandemia. Ecco la storia di ... Leggi su amica (Di giovedì 2 giugno 2022) Non solo non fanno sapere in giro che stanno insieme, ma Michael C. Fox e Laura Carmichael, meglio noti come ildi, hanno avuto anche un, nato l’anno scorso. Ecco i dettagli. Foto Getty Galeotto è stato il set. Ma da quel momento la discrezione è diventata una seconda natura. Per anni abbiamo partecipato agli struggimenti amorosi diCrawley in. La sua interprete, invece, proprio nella serie (e nei due film che ne sono seguiti) ha trovato il grande amore della sua vita. E un. Nato in grandurante la pandemia. Ecco ladi ...

Advertising

Eylul22702869 : @ErikaIacono1 Come minimo tra poco piazza una storia dove dice che hanno un figlio segreto insieme. - Milly_Sunshine : L'ideatore delle challenge sarebbe un 12enne taciturno che disegna fumetti 24/7? Spero che ci sia dietro qualcosa d… - ilfoglio_it : Settantanni di regno per la Regina Elisabetta con due crepe: la morte di Diana e i nodi giudiziari del figlio Andre… - GholamKaren : RT @Dedalus12470353: H. Doolittle L’Egitto in termini sapienziali è atto d’amore. L’Ellade ne è il figlio. Il segreto della Sfinge è un se… - Dedalus12470353 : H. Doolittle L’Egitto in termini sapienziali è atto d’amore. L’Ellade ne è il figlio. Il segreto della Sfinge è un… -