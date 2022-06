Il Drone che era pensato per le birre, adesso trasporta bombe (Di giovedì 2 giugno 2022) In un periodo bellico come questo e soprattutto pieno di innovazione si ricorre sempre di più alla tecnologia per strategie di guerra: è il caso del Drone che trasporta bombe Ovviamente si anticipa che si tratta di notizie non verificate, ma con tante di dimostrazioni online diventate virale sui canali social principali come Twitter. Si tratterebbe dell’uso di un Drone – dapprima pensato per la consegna a domicilio delle birre – per il trasporto di bombe! -curiosauro.itUn caricatore a tamburo innovativo Un caricatore che sarebbe già stato usato dai combattenti ucraini per debellare un tank dei russo. Su Twitter gira un video del dispositivo. Questo – secondo il video – è in grado di sganciare ben sei riproduzioni miniaturizzate di bombe in appena 14 ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 2 giugno 2022) In un periodo bellico come questo e soprattutto pieno di innovazione si ricorre sempre di più alla tecnologia per strategie di guerra: è il caso delcheOvviamente si anticipa che si tratta di notizie non verificate, ma con tante di dimostrazioni online diventate virale sui canali social principali come Twitter. Si tratterebbe dell’uso di un– dapprimaper la consegna a domicilio delle– per il trasporto di! -curiosauro.itUn caricatore a tamburo innovativo Un caricatore che sarebbe già stato usato dai combattenti ucraini per debellare un tank dei russo. Su Twitter gira un video del dispositivo. Questo – secondo il video – è in grado di sganciare ben sei riproduzioni miniaturizzate diin appena 14 ...

