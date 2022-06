Il cambiamento necessario del nostro paesaggio (Di giovedì 2 giugno 2022) La Comunità scientifica internazionale, nelle sue varie articolazioni (Ipcc, Cop), è ormai unanime nel ritenere che l’energia del futuro non possa che essere di provenienza solare, pena l’apocalisse climatica. La L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 2 giugno 2022) La Comunità scientifica internazionale, nelle sue varie articolazioni (Ipcc, Cop), è ormai unanime nel ritenere che l’energia del futuro non possa che essere di provenienza solare, pena l’apocalisse climatica. La L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MicheleGalvani : La nazionale resta la nazionale. Ma in un anno hanno fatto di tutto per farci allontanare. Scelte inspiegabili. Er… - Visciglia1982 : @MarcoYera Il problema è che nonostante sia chiaro che un cambiamento massiccio sia necessario, non vedo giocatori… - Profilo3Marco : RT @Radicali: ?? Dal 6 giugno racconteremo tutto questo, aiutaci a renderlo visibile: ??condividi le storie e le lotte, sii parte di un racco… - Radicali : ?? Dal 6 giugno racconteremo tutto questo, aiutaci a renderlo visibile: ??condividi le storie e le lotte, sii parte d… - acri_ufficiale : Filosofo e femminista. Il punto di vista di Lorenzo Gasparrini sull'ultimo numero della rivista Fondazioni “Non è… -