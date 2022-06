“Il bimbo era a terra Lei continuava a fissare la finestra” dicono i vicini della babysitter

(Di giovedì 2 giugno 2022) Sarebbe rimasta immobile a guardare dallaMonica Santi, la baby sitter arrestata per il tentato omicidio del bambino che accudiva La 32enne di Carpi – Modena – Monica Santi è stata messa in manette con l’accusa di tentato omicidio del bambino di 13 mesi che accudiva. Ihanno riferito le parole pronunciate dalla L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CronacaSocial : 'Il piccolo era immobile, la mamma urlava con lui in braccio!' I racconti dei vicini su cosa è accaduto al bimbo ca… - roraperora : @xeelgan MA PURE IO CIOÈ SCUSA ERA UN BIMBO TONDO FINO A 10 CAPITOLI FA E MO??? - LIReMa4 : RT @__High_hopes_: Rientro su twitter e vedo il bimbo che balla, zumbi che fa zumba?? Piango tanto ?? Era tutto un sorriso???????? Speriamo bene?? - Carlino_Modena : La vicina che per prima ha soccorso il bimbo di Modena: 'La tata? Era impassibile' - fknunstable : il mio bimbo felice era tutto quello di cui avevo bisogno -

... è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte del piccolo Tommaso Tosi , ildi soli 14 mesi checaduto in una fossa biologica nel cortile dell'abitazione dei nonni materni . ...Festa della Repubblica Italiana/ Oggi, 2 Giugno 2022: l'attentato a Indro Montanelli Ilnoncon i suoi genitori naturali in quanto gli stessi non erano stati ritenuti adatti a prendersi ...SEPINO – I Carabinieri della Compagnia matesina sono riusciti a rintracciare la piccola grazie alle riprese delle telecamere.. La piccola Lily Kryzhanivskyy, di 9 anni, era nel bosco con due amici a Fruitland, nello stato di Washington, negli Stati Uniti, quando ...