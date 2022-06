Il bambino escluso dalla gita scolastica perché disabile: «Una discriminazione inaccettabile» (Di giovedì 2 giugno 2022) Cosimo è un bambino di 9 anni che frequenta la quarta elementare di una scuola fiorentina. Fin dalla nascita è affetto dalla sindrome di McCune-Albright-Sternberg, o sindrome fibrosa poliostosica. Per questo deambula esclusivamente attraverso una sedia a rotelle. Martedì i compagni sono andati in gita in un istituto alberghiero cittadino. Ma l’autobus non aveva la pedana adatta per trasportarlo. E lui è rimasto a casa. Ma il padre, Duccio Massaini, non ci sta. «La gita era prevista per lunedì 30 maggio – racconta oggi a La Stampa – e c’era anche un pullman prenotato con una pedana per far salire i disabili a bordo. Ma dato che lunedì scorso c’era sciopero, la gita è stata rimandata al giorno successivo e a quel punto il pullman adatto a Cosimo non era più disponibile. Venerdì scorso ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) Cosimo è undi 9 anni che frequenta la quarta elementare di una scuola fiorentina. Finnascita è affettosindrome di McCune-Albright-Sternberg, o sindrome fibrosa poliostosica. Per questo deambula esclusivamente attraverso una sedia a rotelle. Martedì i compagni sono andati inin un istituto alberghiero cittadino. Ma l’autobus non aveva la pedana adatta per trasportarlo. E lui è rimasto a casa. Ma il padre, Duccio Massaini, non ci sta. «Laera prevista per lunedì 30 maggio – racconta oggi a La Stampa – e c’era anche un pullman prenotato con una pedana per far salire i disabili a bordo. Ma dato che lunedì scorso c’era sciopero, laè stata rimandata al giorno successivo e a quel punto il pullman adatto a Cosimo non era più disponibile. Venerdì scorso ...

