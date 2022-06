Huawei e il suo primo speaker Sound Joy: dispositivo da paura, è il re dei bassi (Di giovedì 2 giugno 2022) Huawei è entrata nel mondo degli speaker bluetooth con il suo Sound Joy. Si tratta di uno speaker portatile senza fili realizzato in collaborazione con Devialet, azienda specializzata in amplificatori e simili. Huawei Sound Joy, 31/5/2022 – Computermagazine.itEsteticamente il Sound Joy di Huawei appare molto simile ad altri della stessa categoria, quindi una cassa in verticale, con tanto di due tasti enormi per il volume piazzato sul lato sinistro dello stesso prodotto. Le dimensioni sono di 202 mm per 73, per un peso di 680 grammi, peso non proprio piuma ma per colpa di una batteria enorme da 8.800 mAh, che secondo la fabbrica dovrebbe durare ben 26 ore. “Se siete alla ricerca di una roccia inscalfibile sul fronte dell’autonomia – commenta a riguardo ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 2 giugno 2022)è entrata nel mondo deglibluetooth con il suoJoy. Si tratta di unoportatile senza fili realizzato in collaborazione con Devialet, azienda specializzata in amplificatori e simili.Joy, 31/5/2022 – Computermagazine.itEsteticamente ilJoy diappare molto simile ad altri della stessa categoria, quindi una cassa in verticale, con tanto di due tasti enormi per il volume piazzato sul lato sinistro dello stesso prodotto. Le dimensioni sono di 202 mm per 73, per un peso di 680 grammi, peso non proprio piuma ma per colpa di una batteria enorme da 8.800 mAh, che secondo la fabbrica dovrebbe durare ben 26 ore. “Se siete alla ricerca di una roccia inscalfibile sul fronte dell’autonomia – commenta a riguardo ...

