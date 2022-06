Honor Magic4 Pro, l'alternativa per i fan di Huawei (Di giovedì 2 giugno 2022) Il rilancio del marchio rappresenta una opportunità per chi cerca un’esperienza simile a quella dei telefoni dell’azienda cinese, ma con tutti i servizi di Google disponibili Leggi su wired (Di giovedì 2 giugno 2022) Il rilancio del marchio rappresenta una opportunità per chi cerca un’esperienza simile a quella dei telefoni dell’azienda cinese, ma con tutti i servizi di Google disponibili

Advertising

CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (HONOR Magic4 Pro: lo smartphone che compete con i grandi in promo lancio su Amazon (-199,… - CellulareMag : HONOR Magic4 Pro: una speciale promo di lancio su Amazon per acquistarlo con gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro… - DarthNewsSide : ?????HONOR Magic4 Pro disponibile in preordine su Amazon al PREZZO MINIMO GARANTITO????? Link per l'acquisto ??… - tecnoandroidit : Honor Magic4 Pro arriva in Italia: la presentazione a Milano vede anche Watch GS 3 - HONOR ha celebrato l’arrivo i… - batista70phone : HONOR Magic4 Pro protagonista di un evento esclusivo all’insegna di The Power of Magic -