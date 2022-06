HONOR Magic4 Pro detta il nuovo corso dell’azienda, ora vuole osare anche in Italia (Di giovedì 2 giugno 2022) HONOR Magic4 Pro, smartphone top di gamma dell’azienda, arriva ufficialmente in Italia ad alcuni mesi di distanza dalla sua presentazione ufficiale avvenuta durante il Mobile World Congress 2022 di Barcellona. Si tratta di un prodotto che vuole fare la voce grossa su tutta la linea, configurandosi come un mix di eleganza, ricercatezza e soluzioni tecniche interessanti. Eleganza, dicevamo, perché lo smartphone, realizzato in vetro e metallo, è caratterizzato da un design simmetrico con il caratteristico “Occhio di Musa” dell’azienda a dominare la scocca posteriore. In esso viene collocato il comparto fotografico principale, vero fiore all’occhiello dello smartphone, costituito da tre sensori “canonici”, uno principale da 50 megapixel, uno ultra-grandangolare da 50 megapixel e un ... Leggi su panorama (Di giovedì 2 giugno 2022)Pro, smartphone top di gamma, arriva ufficialmente inad alcuni mesi di distanza dalla sua presentazione ufficiale avvenuta durante il Mobile World Congress 2022 di Barcellona. Si tratta di un prodotto chefare la voce grossa su tutta la linea, configurandosi come un mix di eleganza, ricercatezza e soluzioni tecniche interessanti. Eleganza, dicevamo, perché lo smartphone, realizzato in vetro e metallo, è caratterizzato da un design simmetrico con il caratteristico “Occhio di Musa”a dominare la scocca posteriore. In esso viene collocato il comparto fotografico principale, vero fiore all’occhiello dello smartphone, costituito da tre sensori “canonici”, uno principale da 50 megapixel, uno ultra-grandangolare da 50 megapixel e un ...

