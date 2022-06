“Ho parlato con Dybala, ha recepito il messaggio”: Totti si sbilancia sull’argentino (Di giovedì 2 giugno 2022) Paulo Dybala sfoglia la margherita in vista della prossima stagione. L’attaccante è alla ricerca di una nuova squadra dopo il mancato rinnovato con la Juventus, l’argentino è seguito da tanti club in Italia e all’estero. L’Inter è in pole, ma anche la Roma continua a spingere. I giallorossi hanno messo sul piatto una cifra importante, in più Dybala è sponsorizzato da Francesco Totti. Proprio il Pupone ha fornito le ultime indicazioni, ai microfoni di Sky Sport: “convincerlo no, ho parlato con lui di alcune cose. Penso che lui abbia recepito ma non sta solo a lui decidere quale sarà il suo futuro. Se cederei volentieri la numero 10? Se lui volesse prenderla, sì, ma da quanto ne so non la vuole. Penso che prenderebbe la 21. Chi mi piacerebbe se non dovesse arrivare Dybala? Dipende dalle ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 2 giugno 2022) Paulosfoglia la margherita in vista della prossima stagione. L’attaccante è alla ricerca di una nuova squadra dopo il mancato rinnovato con la Juventus, l’argentino è seguito da tanti club in Italia e all’estero. L’Inter è in pole, ma anche la Roma continua a spingere. I giallorossi hanno messo sul piatto una cifra importante, in piùè sponsorizzato da Francesco. Proprio il Pupone ha fornito le ultime indicazioni, ai microfoni di Sky Sport: “convincerlo no, hocon lui di alcune cose. Penso che lui abbiama non sta solo a lui decidere quale sarà il suo futuro. Se cederei volentieri la numero 10? Se lui volesse prenderla, sì, ma da quanto ne so non la vuole. Penso che prenderebbe la 21. Chi mi piacerebbe se non dovesse arrivare? Dipende dalle ...

