Hertha | UFFICIALE | dopo la salvezza | ecco il nuovo allenatore

(Di giovedì 2 giugno 2022) Scampato il pericolo della retrocessione in Zweite, per la Bundesliga 2021-22 l'Berlino ha ingaggiato un: l'ex...

la conferma in azzurro del 30enne difensore brasiliano attraverso un tweet del presidente ...Berlino, Schwarz "il russo" per la panchina dopo Magath Sandro Schwarz diventerà il nuovo ...7 Una notizia già nota da tempo ma che ieri è diventata; Edinson Cavani non rinnoverà il contratto con il Manchester United come lo stesso club ha ... in prestito dall'Berlino e avranno ... Ufficiale, l'Hertha Berlino riparte da Schwarz: è lui il dopo Magath L'Hertha Berlino ha comunicato ufficialmente il nome del nuovo allenatore. Sarà Sandro Schwarz che ha firmato un contratto sino al 2024.L'ex Mainz e Dinamo Mosca guiderà il club della capitale, salvatosi grazie alla vittoria nello spareggio contro l'Amburgo ...