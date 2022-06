Hai mai usato il tè verde nella tua routine di bellezza? Ecco i benefici (Di giovedì 2 giugno 2022) Hai mai pensato di includere il tè verde nella routine di bellezza? La tua pelle potrà trarne molti benefici. Forse non ti è mai passato per mente di includere un ingrediente come il tè verde nel tuo regime di cura della pelle. Il tè verde è naturale, biologico e ricco di antiossidanti, una combinazione perfetta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 2 giugno 2022) Hai mai pensato di includere il tèdi? La tua pelle potrà trarne molti. Forse non ti è mai passato per mente di includere un ingrediente come il tènel tuo regime di cura della pelle. Il tèè naturale, biologico e ricco di antiossidanti, una combinazione perfetta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

labaro1900 : @capuanogio Giovanni ma lo sai che hai l'enorme merito di essere l'unico giornalista che riesce a compattare come n… - 1d_5sos_28 : RT @larrystilosi: mi fa morire come c'è sempre drama su harry, louis, zayn e liam payne poi c'è niall horan che si fa sempre i cazzi suoi e… - ali_14572 : @mairaarajpoot ulta he hisab hai tera garmion mai lambe sardion mai chote ?? - eudaimouis : @lellina891 non stavo mettendo in discussione quello che hai scritto, semplicemente è ridicola la conclusione: dire… - ndila80 : @OfficialRadja Non hai mai dimenticato la Roma e la Roma non ti dimentica mai .Bentornato Radja ??? -