Gustavo Rodriguez in ospedale dopo l’Isola dei Famosi: operato al colon, come sta (FOTO) (Di giovedì 2 giugno 2022) In queste ore, la famiglia Rodriguez ha pubblicato dei post dall’ospedale inerenti Gustavo. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stato costretto ad un’operazione piuttosto urgente al colon. A raccontare qualche dettaglio in più è stata Veronica Cozzani, madre di Belen, Cecilia e Jeremias. Ad ogni modo, il post della donna è stato condiviso anche da L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 2 giugno 2022) In queste ore, la famigliaha pubblicato dei post dall’inerenti. L’ex concorrente deldeiè stato costretto ad un’operazione piuttosto urgente al. A raccontare qualche dettaglio in più è stata Veronica Cozzani, madre di Belen, Cecilia e Jeremias. Ad ogni modo, il post della donna è stato condiviso anche da L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Gustavo Rodriguez operato, la foto dall'ospedale - Verissimo | Mediaset Infinity - infoitcultura : Gustavo Rodriguez operato al colon. Come sta il papà di Belen? - infoitcultura : Gustavo Rodriguez in ospedale, come sta?/ 'Operazione al colon, si è bucato' - infoitcultura : Gustavo Rodriguez in ospedale, la moglie Veronica Cozzani: “Ha avuto un intervento al colon” - infoitcultura : Il padre di Belen in ospedale: Gustavo Rodriguez operato -