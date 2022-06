Golf | Porsche European | Pavan quarto | squalificato Gagli

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 giugno 2022) Si è tenuto oggi in Germania il primo round delOpen, torneo del DP World Tour che vede in testa, con 67 (-5) colpi, lo svedese Lagergren e il cinese Li. Dietro di loro, terzo con 68 (-4), c’è invece l’olandese Wil Besseling. Ma ad Amburgo, al Green EagleCourses (par 72), da segnalare c’è anche la prova di Andreacon 69 (-3) al fianco di altri sei giocatori. Quattro birdie e un bogey per il romano, il migliore tra i sette azzurri in gara. Per quanto riguarda gli altri italiani, Edoardo Molinari è 54esimo con 74 (+2) davanti a Renato Paratore (runner up nel 2018), solo 90esimo con 76 (+4). Falsa partenza per Francesco Laporta, 103esimo con 77 (+5), Nino Bertasio, 117esimo con 78 (+6), e Guido Migliozzi che, dopo aver trovato la prima top 10 del 2022 in Olanda (al ...