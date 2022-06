Golf, Ladies European Tour 2022: un terzetto al comando dell’Open d’Italia dopo il primo round. Bene Melgrati (Di giovedì 2 giugno 2022) In concomitanza con lo US Women’s Open è scattato il Ladies Italian Open (montepremi 200 mila euro). Sul percorso par 72 del Margara Golf & Country Club di Fubine Monferrato (Alessandria) si è concluso in giornata il primo round del maggior evento italiano dedicato al Golf femminile. Al termine delle prime 18 buche la leaderboard è guidata con lo score di -5 (67 colpi) da un terzetto composto dalle sorelle svizzere Morgane e Kim Metraux, e dalla svedese Sofie Bringner. -3 e quarta posizione condivisa dalla ceca Tereza Melecka, dalla sudafricana Lee-Anne Pace, dall’inglese Meghan MacLaren, dalla spagnola Nuria Iturrioz, e dall’italiana Carolina Melgrati. Per la prima delle azzurre round solido con quattro birdie messi a segno ed un solo ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) In concomitanza con lo US Women’s Open è scattato ilItalian Open (montepremi 200 mila euro). Sul percorso par 72 del Margara& Country Club di Fubine Monferrato (Alessandria) si è concluso in giornata ildel maggior evento italiano dedicato alfemminile. Al termine delle prime 18 buche la leaderboard è guidata con lo score di -5 (67 colpi) da uncomposto dalle sorelle svizzere Morgane e Kim Metraux, e dalla svedese Sofie Bringner. -3 e quarta posizione condivisa dalla ceca Tereza Melecka, dalla sudafricana Lee-Anne Pace, dall’inglese Meghan MacLaren, dalla spagnola Nuria Iturrioz, e dall’italiana Carolina. Per la prima delle azzurresolido con quattro birdie messi a segno ed un solo ...

Advertising

Gazzetta_it : Ladies Open, che brava baby Melgrati: è quarta due colpi dalla vetta #LadiesItaliaOpen - GiornaleLORA : GOLF Ladies Italian Open presented by Regione Piemonte: la favola delle sorelle Metraux, in testa insieme alla Brin… - DianaLunaOdB : Alla scoperta dei segreti del Ladies Italian Open Presented by Regione Piemonte ???? @FederGolf @LETgolf Golf Magara - cusferraragolf : Al via il Ladies Italian Open, 125 proette e 54 buche sul campo di Margara - Gazzetta_it : Al via il Ladies Italian Open, 125 proette e 54 buche sul campo di Margara #golf -