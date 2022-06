Golf | Dustin Johnson partecipa al primo evento della Superlega araba e lo sponsor se ne va

(Di giovedì 2 giugno 2022) Si infiamma, in tutti i sensi, la battaglia circa lazione di numerose star delaldelle LIVSeries, nome alternativo per quella che è a tutti gli effetti lagià demolita, nelle intenzioni, da diversi attori dipiano del PGA Tour, Rory McIlroy in testa. Chi giocherà, invece, è, e la presenza dell’ex numero 1 del mondo e plurivincitore Major ha decisamente messo in subbuglio l’ambiente. Tanto è stato forte il rumore che la RBC (Royal Bank of Canada) ha ritirato laizzazione, con tanto di comunicato molto stringato, tanto a lui quanto a Graeme McDowell, dato che anche il nordirlandese ...

Johnson sì, Phil Mickelson (per il momento) no. È stata rivelata la lista dei partecipanti al primo torneo della neonata LIV, la nuova superlega finanziata dall'Arabia Saudita che vuole ...L'uomo più atteso sarà Scottie Scheffler , che avrà tra i principali avversari da battere i connazionali Justin Thomas, Jordan Spieth, Sam Burns,Johnson e Xander Schauffele. L'evento metterà ...Graeme McDowell admits the consequences of joining the Saudi-backed LIV Golf International Series are “scary” but insists the chance to play in the $25m event was too good to turn down.Al primo torneo della Superlega araba ci saranno anche i due golfisti, così la Royal Bank of Canada ha deciso di interrompere i rapporti di sponsorizzazione ...