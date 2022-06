Gli Usa mandano i missili Himars: come cambia la guerra (Di giovedì 2 giugno 2022) Anche se gli Stati Uniti hanno appena fornito l'Ucraina di missili Himars, tra i più tecnologici e potenti, tuttavia non basteranno per avere la meglio sui russi: ecco perché Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 giugno 2022) Anche se gli Stati Uniti hanno appena fornito l'Ucraina di, tra i più tecnologici e potenti, tuttavia non basteranno per avere la meglio sui russi: ecco perché

Advertising

GiovaQuez : Rampini: “Durante la guerra del Vietnam ti saresti mai sognato di dire a Cina e Russia di non armare i vietnamiti?… - GiovaQuez : Per Orsini è Putin che 'devasta' e 'sventra' l'Ucraina, ma i 'massacratori' con 'le mani sporche di sangue' sono gl… - GiovaQuez : Cacciari: 'L'Europa unita con gli Usa devono chiedere a Putin di aprire un tavolo di trattativa che non includa la… - Bera49164308 : RT @SeanFonnery: Mattarella non invita al concerto del Quirinale gli ambasciatori di Russia e Bielorussia. E’ così che l’Italia lavora per… - nikinik64773225 : RT @MIRKOJEEP: 'Penso che stiamo arrivando ai limiti di ciò che l'Europa e persino gli #USA sono disposti a fornire all'Ucraina , nonostant… -