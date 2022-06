Gli hanno estratto 526 denti: aveva dolori lancinanti (Di giovedì 2 giugno 2022) Un bambino indiano di sette anni soffriva di continui dolori alla bocca, soprattutto a livello della mandibola. I medici che lo hanno vistitato hanno dovuto estrargli 526 denti! Ecco perché lamentava dolori cosi lancinanti. La storia incredibile di questo bimbo ha sconvolto medici e opinione pubblica. In un’estesa lesione nella bocca il piccolo aveva accumulato centinaia di denti. Si tratta di una condizione rara conosciuta come iperdontia. Qualche dentino in più… una storia davvero incredibile (wikipedia) – www.curiosauro.itGli hanno estratto 526 denti dalla bocca… Il piccolo di sette anni colpito da insopportabili dolori si chiama Ravindran. Ricoverato in un ospedale ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 2 giugno 2022) Un bambino indiano di sette anni soffriva di continuialla bocca, soprattutto a livello della mandibola. I medici che lovistitatodovuto estrargli 526! Ecco perché lamentavacosi. La storia incredibile di questo bimbo ha sconvolto medici e opinione pubblica. In un’estesa lesione nella bocca il piccoloaccumulato centinaia di. Si tratta di una condizione rara conosciuta come iperdontia. Qualcheno in più… una storia davvero incredibile (wikipedia) – www.curiosauro.itGli526dalla bocca… Il piccolo di sette anni colpito da insopportabilisi chiama Ravindran. Ricoverato in un ospedale ...

