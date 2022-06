Giustizia, la guida di Filippo Facci: ecco come cancellare l'intoccabilità dei magistrati (Di giovedì 2 giugno 2022) Seconda puntata della mini-guida ai referendum sulla Giustizia, necessaria anche perché i cinque testi dei quesiti che troverete il 12 giugno sono lunghi e incomprensibili. I dettagli per votare li trovate nello specchietto grafico. Ricordiamo che contemporaneamente si voterà anche in 978 comuni per le elezioni amministrative, e che la strategia dei nemici dei referendum (grillini, parte del Pd e l'Associazione magistrati) è che non si raggiunga il necessario quorum del 50 per cento + 1, senza il quale l'esito del referendum non avrebbe valore. Il loro obiettivo è palesemente lasciare tutto così com'è, quindi lasciare solo alla corporazione togata la facoltà di cambiare le proprie regole, come hanno sempre fatto: coi risultati disastrosi che sono sotto gli occhi di tutti, e che non si traducono solo in una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Seconda puntata della mini-ai referendum sulla, necessaria anche perché i cinque testi dei quesiti che troverete il 12 giugno sono lunghi e incomprensibili. I dettagli per votare li trovate nello specchietto grafico. Ricordiamo che contemporaneamente si voterà anche in 978 comuni per le elezioni amministrative, e che la strategia dei nemici dei referendum (grillini, parte del Pd e l'Associazione) è che non si raggiunga il necessario quorum del 50 per cento + 1, senza il quale l'esito del referendum non avrebbe valore. Il loro obiettivo è palesemente lasciare tutto così com'è, quindi lasciare solo alla corporazione togata la facoltà di cambiare le proprie regole,hanno sempre fatto: coi risultati disastrosi che sono sotto gli occhi di tutti, e che non si traducono solo in una ...

