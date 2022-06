Giubileo di Platino senza il principe Andrea | dopo lo scandalo arriva il Covid | è positivo

HolySeePress : Telegramma del Santo Padre per la Festa Nazionale e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II - - Cucina_Italiana : 70 anni di regno, 70 ricette approvate dalla Regina Elisabetta! ?? #PlatinumJubilee #QueenElizabeth #HM70 - Agenzia_Ansa : DIRETTA | È entrata nella fase clou il corteo di Trooping the Colour che suggella a Londra, all'ombra di Buckingham… - SanMarino_RTV : Primo giorno di festeggiamenti per i 70 anni di regno di Elisabetta II, il Giubileo di platino. Le mancano solo due… - FirenzePost : Elisabetta II, giubileo di platino: ovazione al balcone, ma l’attenzione è tutta per i tre principini -

L'unico evento dei quattro giorni di celebrazione per ildia cui Andrea avrebbe dovuto partecipare. Così non sarà. Non per ragioni di protocollo, ma di salute. Il terzogenito della ...Londra è chiusa, per ildidella Regina Elisabetta II. Parigi è tonica, con un progresso dell'1,27%; bene Francoforte +1,01%. Sono più timide Madrid - 0,04% e Amsterdam +0,32%. L'...New York, 2 giu. (askanews) - Il presidente americano Joe Biden e la first lady, Jill, hanno inviato un videomessaggio di auguri alla regina Elisabetta in occasione del suo giubileo di platino. Biden ...Il suono dell'inno nazionale, God Save the Queen, Dio Salvi la Regina ha annunciato l'arrivo dei vertici della famiglia reale "in servizio attivo", al corteo di Trooping the Colour accolti dal saluto ...