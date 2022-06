Giubileo di platino, manifestanti animalisti fanno irruzione alla parata: bloccati e portati via di peso dalla polizia (Di giovedì 2 giugno 2022) Scotland Yard ha bloccato e arrestato alcuni attivisti animalisti che avevano scavalcando le transenne lungo il Mall, il vialone che conduce a Buckingham Palace, e cercavano di ostacolare il passaggio della parata introduttiva di Trooping the Colour, momento d’inizio delle celebrazioni pubbliche del Giubileo di platino dei 70 anni di regno di Elisabetta II. Molti presenti hanno plaudito agli agenti lanciatisi sugli intrusi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Scotland Yard ha bloccato e arrestato alcuni attivistiche avevano scavalcando le transenne lungo il Mall, il vialone che conduce a Buckingham Palace, e cercavano di ostacolare il passaggio dellaintroduttiva di Trooping the Colour, momento d’inizio delle celebrazioni pubbliche deldidei 70 anni di regno di Elisabetta II. Molti presenti hanno plaudito agli agenti lanciatisi sugli intrusi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

