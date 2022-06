Giubileo di Platino, il messaggio della regina Elisabetta: Guardiamo al futuro con fiducia ed entusiasmo”. Harry e Meghan con i figli ammessi a Palazzo con il resto della famiglia (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Giubileo della regina Elisabetta è un evento unico che sarà probabilmente irripetibile per la storia britannica e non è nell’interesse di nessuno appannarlo con polemiche o musi lunghi. Ecco perché, da Palazzo e per volontà precisa della sovrana, i gesti di distensione nei confronti delle ruggini, che hanno creato troppe tensioni in famiglia, sono stati chiari ed immediati. Primi destinatari: i duchi del Sussex. La Range Rover nera di Elisabetta II, ieri pomeriggio è stata inviata insieme al suo personale, all’aeroporto di Farnborough, nello Hampshire, dove il nipote Harry e la sua famiglia sono atterrati dopo di 12 ore un volo su un jet privato partito da Santa Barbara, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilè un evento unico che sarà probabilmente irripetibile per la storia britannica e non è nell’interesse di nessuno appannarlo con polemiche o musi lunghi. Ecco perché, dae per volontà precisasovrana, i gesti di distensione nei confronti delle ruggini, che hanno creato troppe tensioni in, sono stati chiari ed immediati. Primi destinatari: i duchi del Sussex. La Range Rover nera diII, ieri pomeriggio è stata inviata insieme al suo personale, all’aeroporto di Farnborough, nello Hampshire, dove il nipotee la suasono atterrati dopo di 12 ore un volo su un jet privato partito da Santa Barbara, in ...

