Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, ovazione per la regina al balcone (Di giovedì 2 giugno 2022) ovazione per la regina Elisabetta, 96 anni, comparsa come previsto dal balcone di Buckingham Palace al termine della parata di Trooping the Colour che in questo 2022 suggella le celebrazioni ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 2 giugno 2022)per la, 96 anni, comparsa come previsto daldi Buckingham Palace al termineparata di Trooping the Colour che in questo 2022 suggella le celebrazioni ...

Advertising

HolySeePress : Telegramma del Santo Padre per la Festa Nazionale e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II - - Cucina_Italiana : 70 anni di regno, 70 ricette approvate dalla Regina Elisabetta! ?? #PlatinumJubilee #QueenElizabeth #HM70 - Agenzia_Ansa : DIRETTA | È entrata nella fase clou il corteo di Trooping the Colour che suggella a Londra, all'ombra di Buckingham… - consydec : RT @rtl1025: ?? Il #Papa ha inviato alla Regina #Elisabetta un messaggio per il #Giubileo di platino. 'In questa gioiosa occasione' il Ponte… - MarcoErario : RT @TheItalianTimes: ?? THE QUEEN’S PLATINUM JUBILEE #GiubileodiPlatino, #reginaelisabetta. Il Regno Unito festeggia (dal 2 al 5 giugno) i 7… -