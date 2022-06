Giubileo della Regina, i festeggiamenti per i 70 anni al trono di Elisabetta II – Foto e video (Di giovedì 2 giugno 2022) La Regina Elisabetta II è comparsa dal balcone di Buckingham Palace al termine della parata Trooping the Colour, uno degli eventi del Giubileo di Platino, celebrazione organizzata dal 2 al 5 giugno in onore dei suoi 96 anni e dei 70 anni al trono. Un record assoluto, finora mai raggiunto nella storia secolare della monarchia. Una folla oceanica ha accolto la 96enne con una calorosa ovazione. Una parata militare si tiene ogni anno, dopo l’evento privato che Elisabetta organizza il 21 aprile, sua data di nascita. L’occasione pubblica era stata però sospesa per via del Covid. Oggi la Regina è apparsa di nuovo sul balcone di Buckingham Palace per seguire il corteo, il sorvolo della pattuglia acrobatica ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) LaII è comparsa dal balcone di Buckingham Palace al termineparata Trooping the Colour, uno degli eventi deldi Platino, celebrazione organizzata dal 2 al 5 giugno in onore dei suoi 96e dei 70al. Un record assoluto, finora mai raggiunto nella storia secolaremonarchia. Una folla oceanica ha accolto la 96enne con una calorosa ovazione. Una parata militare si tiene ogni anno, dopo l’evento privato cheorganizza il 21 aprile, sua data di nascita. L’occasione pubblica era stata però sospesa per via del Covid. Oggi laè apparsa di nuovo sul balcone di Buckingham Palace per seguire il corteo, il sorvolopattuglia acrobatica ...

