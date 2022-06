Giubileo della Regina Elisabetta: il debutto di George, Charlotte e Louis al Trooping the Colour (Di giovedì 2 giugno 2022) Pronti, partenza, via. Sono iniziate le celebrazioni ufficiali per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Quattro giorni di festa, nel Regno Unito, in omaggio alla sovrana britannica più longeva di sempre. È stato il Trooping the Colour ad aprire le danze. Senza la festeggiata ma con tre piccoli ospiti in più: George, Charlotte e Louis, i figli di Kate Middleton e del principe William. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUL Giubileo DI PLATINO Il Trooping the Colour senza la Regina ma con i piccoli Cambridge Alla storica parata militare, in programma ogni anno a giugno per celebrare ufficialmente il compleanno della Regina ... Leggi su amica (Di giovedì 2 giugno 2022) Pronti, partenza, via. Sono iniziate le celebrazioni ufficiali per ildi Platino. Quattro giorni di festa, nel Regno Unito, in omaggio alla sovrana britannica più longeva di sempre. È stato ilthead aprire le danze. Senza la festeggiata ma con tre piccoli ospiti in più:, i figli di Kate Middleton e del principe William. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULDI PLATINO Ilthesenza lama con i piccoli Cambridge Alla storica parata militare, in programma ogni anno a giugno per celebrare ufficialmente il compleanno...

